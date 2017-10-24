Поклонники не оценили новый образ известной актрисы, а также обладательницы титула "Мисс мира 2000 года", посчитав, что ей совсем не идут красные губы на пол-лица и слишком темные густые брови.

Известная 35-летняя актриса индийского происхождения Приянка Чопра пришла на модный ланч в образе клоуна. Такой вывод сделали ее поклонники, когда увидели одну из ее самых свежих фотографий. Как сообщается, на ней запечатлено, в каком виде светская львица появилась на модном ланче Chanel.

Поклонники не оценили костюм светлых тонов,, который был на Приянке Чопре, назвав его старомодным, а также посоветовали ей и вовсе уволить своего визажиста и парикмахера. По их мнению, прическа закрывала приятные линии овала лица актрисы, делая его бесформенным, а макияж был и вовсе неуклюжим и напоминал лицо клоуна.