Анджелина Джоли несколько месяцев стремится познакомиться с Меган Маркл

Голливудская звезда Анджелина Джоли на протяжении нескольких месяцев стремится познакомиться с Меган Маркл. Более того, Джоли была обижена, когда не получила заветное приглашение на свадьбу года.

43-летняя актриса Анджелина Джоли в настоящее время находится в Лондоне и отчаянно пытается выиграть встречу с настоящей голливудской принцессой Меган Маркл. Окружение Джоли проинформировало, что Анджелина очень позавидовала Джорджу Клуни и его супруге Амаль, которые получили приглашение на королевскую свадьбу. Теперь актриса ищет встречи с Меган Маркл, поскольку видит у неё много общих черт характера.

Стоит отметить, что как и Джоли Меган Маркл часто посещала страны третьего мира с благотворительными целями. В 2010 году Анджелина стала полноправным дипломатом Организации Объединенных Наций после долгих лет неустанной работы в борьбе за права беженцев. В 2015 году Маркл выступала в ООН на Женской конференции.