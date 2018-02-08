"Очевидно!": Пугачева открыто показала свою ревность Киркорова к Бузовой

Накануне Примадонна поддержала негативный комментарий в сторону ведущей шоу "Дом-2", чему порадовались многие из ее поклонников. Они считают, что влиятельная певица может погубить карьеру восходящей звезды Ольги Бузовой.

Светская львица, певица, а также супруга юмориста Максима Галкина открыто показала свою ревность своего бывшего возлюбленного Филиппа Киркорова к развивающейся певице Ольге Бузовой. Пользователи сети в предвкушении и только могут предполагать, какая война назревает в мире шоу-бизнеса.

Не так давно поп-певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице очередную порцию совместных фотографий с Ольгой Бузовой. Некоторые уже привыкли видеть их на экранах вместе так часто и не высказывались гневно, однако ярые антифанаты поющей телеведущей все же писали негативные отзывы. Один из них и одарила отметкой "Нравится" Алла Пугачева. Его содержание передавало мысль о том, что Бузова якобы уже всем совершенно надоела.

Поклонники Примадонны тут же перевели тему и начали писать о том, что та даже не скрывает: очевидно, она ревнует бывшего возлюбленного к Ольге Бузовой, которая появилась на эстрадной сцене будто бы ниоткуда.