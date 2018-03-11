Сердце Егора Крида досталось Дарье Клюкиной

Шестой сезон популярного телевизионного шоу «Холостяк» подошел к концу. Егор Крид очень долго сомневался в своем выборе и не знал кого выбрать, однако все же определился и сделал предложение одной из финалисток.

Сегодня был очень волнительный день для всей троицы. Егор волновался из-за предстоящего выбора, а финалистки волновались из-за длительного ожидания. В финальном эпизоде шоу «Холостяк» Даша и Вика появились в свадебных платьях, а сам Егор был одет в свадебный костюм. Все выглядело очень романтично.

Стало известно, что сердце Егора Крида завоевала Дарья Клюкина. Именно ей главный холостяк страны отдал свое кольцо, на которое уж точно не поскупился и выбрал самое красивое. По словам победительницы, она безумно влюблена в Егора Крида и решила второй раз поучаствовать в проекте из-за того, что испытывала симпатию к известному певцу. За время проведенное на проекте, Даша поняла, что симпатия переросла в нечто большее и очень надеялась, что Егор ответит ей взаимностью. И ее надежды оправдались.

Егор признался в том, что Даша с каждым разом вела себя таинственно и он постоянно менял свое мнение о ней, но все же решил выбрать ее, потому что она покорила его сердце и именно с ней он хочет провести остаток своей жизни.