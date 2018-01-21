«Смерть в 27 от наркотиков»: Григорий Лепс признался, о чем мечтал в юности

Как оказалось, у известного российского исполнителя в юности был кумир, который кроме любви к музыке навязал ему и пагубные привычки.

По словам Григория Лепса, в юности он просто обожал Джими Хендрикса, который был одним из основателей ныне популярного музыкального жанра. Однако помимо самой музыки, Лепса привлек еще и стиль его жизни. В то время Григорий Лепс считал, что было бы круто жить в стиле «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Помимо этого, певец так же мечтал о том, что умрет в возрасте 27 лет и смерть наступит от наркотиков, как и у его кумира.

К счастью, немного повзрослев, Григорий понял, что хочет от жизни немного другого. Конечно, он не бросил музыку, однако исполняет композиции в ином стиле, чем его бывший кумир. К тому же Лепс поменял свое отношение к наркотическим веществам и к жизни в целом. Мечте 15-летнего подростка уже не сбыться, но оно и к лучшему.