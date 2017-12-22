Пришло время дать ответ: «Избитая» Самбурская вернулась в Instagram и намекнула на новый роман

С 1 мая и по сегодняшний день в Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской не появлялось новых снимков, некоторые думали, что актриса лежит в больнице после скандала с Летучей. Оказалось, что все намного проще и звезда лишь проводила «эксперимент».

3 июня в Instagram Настасьи Самбурской появился новый снимок, которого, наверное, ее поклонники ждали больше всего. Актриса сделала забавное фото, на котором скосила глаза и сделала смешную гримасу. В описании она наконец-то раскрыла правду о том, почему же «исчезла» из Сети.

Оказалось, что Самбурская не была на лечении после «избиения». Актриса проводила эксперимент и лишь сейчас решила, что пришло время дать ответ. По словам Самбурской, она решила проверить, сможет ли без Instagram. Оказалось – может. Она отметила, что у нее появилось больше времени на своих друзей и любимого человека, эта фраза особенно заинтересовала пользователей. Такими словами Самбурская дала намек на то, что у нее новый роман.

Настасья Самбурская заявила, что без профиля в соцсети она не лишилась доходов и популярности, чем «утерла нос» всем хейтерам. Актриса советует всем понять, что жизнь происходит вне Instagram. Пользователи порадовались, что с Самбурской все в порядке и с нетерпением ждут ее новых фотографий.