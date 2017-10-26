"Шоу продолжается": Казаченко вновь провоцирует скандал с бывшей женой заявлением в полицию

Вокруг звезды 90-х Вадима Казаченко разгорается очередной скандал. На этот раз артист спровоцировал его сам, обратившись в полицию на бывшую жену Ольгу.

Как известно, последний год в прессе то и дело мелькает фамилия Казаченко. То артист отказывается признавать сына от бывшей жены Ольги, то не собирается платить алименты, то заявляет о фиктивности брака и настаивает на том, что женщина хочет его обобрать "до нитки". На этот раз Ольга рассказала на своей странице в соцсети о том, что ей недавно позвонили из полиции и сообщили, что Вадим Казаченко написал на нее заявление.

В чем состоит суть его претензий девушка пока не знает, однако она находится в глубоком шоке. По ее словам, бывший муж, несмотря на решение суда, не платит ребенку алименты и не собирается помогать в воспитании малыша. Буквально недавно ей удалось выиграть суд по дому, однако Казаченко подал апелляцию и теперь намерен отобрать у нее и сына крышу над головой.

Девушка рассказала о том, что последние полтора года благодаря экс-супругу и его нынешней жене Ирине Аманти живет в полном кошмаре и надеется, что у Казаченко когда-нибудь хватит смелости придти и извиниться перед сыном за все, что он пережил по его вине.