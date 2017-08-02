«И эта молодится»: Яна Рудковская насмешила фанатов платьем с рюшами

На днях светская львица и известная модница Яна Рудковская посетила звездное мероприятие, где бренд Chanel презентовал свою новую летнюю коллекцию. Поклонники Рудковской, посмотрев фото с показа, стали критиковать знаменитость за нелепое платье с рюшами.

Яна Рудковская всегда отличалась своим тонким вкусом и чувством стиля. Однако на этот раз продюсер Димы Билана попала в модный конфуз, когда попыталась выглядеть моложе с помощью короткого платья с рюшами. Поклонники посчитали нелепым, что взрослая женщина стремится одеваться, как подросток.

«С волосами надо определённо что-то делать? Неухоженные!», «Вроде дорого да богато, а что-то не то. Слишком уж молодится», «Зачем Яна скрывает возраст и выдает себя за молодую? На лице же все написано!», «Такое ощущение, что алкоголичка. И эти нелепые рюши на платье», «Такая старая уже, а всё под девочку косит. Видно же, что старая! Дорогу молодым!», - написали в комментариях подписчики Рудковской.