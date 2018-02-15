«Старая и страшная»: Фанаты раскритиковали внешний вид Алёны Водонаевой

Эвелина Блёданс показала фанатам снимок, сделанный на выставке-инсталляции «Психоз», которой она сейчас и занимается. Там рядом со светской львицей были Юлия Беретта, Филипп Киркоров и Алёна Водонаева. Фанаты занялись активным обсуждением внешнего вида присутствующих на фото, как сообщает VistaNews.

Некоторые интернет-пользователи заявили, что все звёзды на снимке прекрасны. Однако другие нашли «самую страшную» из присутствующих. Ею оказалась Алёна Водонаева. Несмотря на то, что телеведущая моложе других на фото, самой старой интернет-пользователям показалась именно она.

По мнению некоторых подписчиков, всё дело в макияже, а также неудачном наряде, которые в невыгодном свете подчеркнули несколько «костлявые» особенности фигуры Алёны Водонаевой. Интернет-пользователи посоветовали знаменитости удачнее подбирать образ, особенно если она фотографируется в компании.