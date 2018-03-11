«У меня всегда была бутылочка»: Анастасия Смирнова рассказала о закулисье проекта «Холостяк»

По словам нижегородки Анастасии Смирновой, которая «вылетела» из проекта незадолго до финала, шоу «Холостяк» было не всегда честным. Девушка рассказала о том, что осталось за кулисами и как она и другие участницы проводили время вне камер.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Смирнова рассказала, что заметила быстротечность времени. По словам девушки, «еще вчера» она делала блинчики для всех участников проекта и ругалась из-за немытой посуды. Смирнова раскрыла тайны, которые остались за пределами камер проекта.

По словам Анастасии Смирновой, у нее всегда была «бутылочка в шкафу», которая выступала для девушек чем-то вроде «успокоительного». Участницы проекта пили «за любовь» у бассейна, ругались, плакали и мирились. Анастасия Смирнова заявила, что проект был не всегда честным, но даже это не портит ее впечатлений.

Она рада, что ей удалось принять участие в таком шоу и подружилась с некоторыми из участниц. Пользователи бурно отреагировали на такие «тайны закулисья» и отметили, что теперь им не так приятно смотреть на девушек их «Холостяка», зная, что те пили и прятали «бутылочки».