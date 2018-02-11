Нечеловеческая фигура «Одесской барби» поразила фанатов

«Одесская барби» Валерия Лукьянова показала поклонникам новые фото, где продемонстрировала идеальные пропорции тела. По мнению фанатов, люди так не выглядят, как сообщает VladTime.

«Одесская барби» часто говорит о своём «внеземном» происхождении, но за состоянием тела следит, подобного обычному человеку. Валерия Лукьянова много акцента делает на физических тренингах, уча фанатов быть как можно дольше молодыми и красивыми. Подписчики же хотят, чтобы у них была такая же «нечеловеческая» фигура, как у популярной модели.

Кубики пресса, стройные и длинные ноги, а также накачанные руки, и всё это в нежном облике – такое сочетание поразило поклонников Валерии Лукьяновой. Большинство подписчиков девушки в Сети отметили, что это недостижимый идеал. Некоторым хейтерам, впрочем, фигура «Одесской барби» не понравилась. Тем более, что нет стопроцентной вероятности в том, добилась ли таких форм Лукьянова физическими тренировками либо просто пластическими операциями.