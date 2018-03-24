Таролог о «Холостяке»: Егор Крид не построит отношения ни с одной из финалисток шоу

По мнению таролога Марианны Абравитовой, Егор Крид не нашел на шоу свою половинку, ведь типаж девушек, которые боролись за его сердце на проекте, ему совсем не подходит. Дарье Клюкиной эксперт предрек много замужеств и детей от разных мужчин, а Виктории Коротковой – роман в «зрелом» возрасте.

Уже 3 июня в 20:00 на телеканале «ТНТ» выйдет финальный эпизод шоу «Холостяк». Зрители наконец-то узнают, кого выберет Егор Крид – Дарью Клюкину или же Викторию Короткову. Сам певец не раз заявлял, что на проект он пришел не за женой, а за близким человеком.

Егор Крид также утверждал, что на «Холостяке» он показывает настоящие эмоции, из-за чего часто сильно переживает.

Однако, таролог Марианна Абравитова видит ситуацию на «Холостяке» несколько иначе. Она уверенна, что Крид нашел в проекте способ «отвлечься» от гастролей и напряженного графика поп-звезды. По словам таролога, певец испытывает одиночество, а любовь фанаток не дает ему того, чего дали бы искренние чувства. Как утверждает Абравитова, Крид не построит отношения ни с одной из финалисток шоу, так как обе девушки видят в нем знаменитость, а он хочет настоящей любви.

Что касается судьбы девушек, то тут таролог весьма удивила. По словам Абравитовой, Дарья Клюкина будет замужем несколько раз. От каждого брака у нее будут дети. Таролог утверждает, что у девушки сложный характер, а мужчины всегда будут стремиться ее заполучить.

А вот Виктории Коротковой таролог пророчит другую судьбу. По словам Абравитовой, девушка будет успешна в бизнесе, но свою настоящую любовь она найдет лишь в «зрелом» возрасте, когда станет мудрее.