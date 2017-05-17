Помолодевший Никита Джигурда шокировал поклонников новой внешностью

Популярный российский актер и бард Никита Джигурда, после воссоединения своих отношений с супругой Мариной Анисиной, значительно помолодел. Недавно актер предстал в совершенно новом образе и обновленным цветом волос.

Никита Джигурда продолжает шокировать своих поклонников. На этот раз известный артист порадовал пользователей Сети новым внешним видом, а также прической. Поклонники оценили изменения во внешности актера и поспешили сообщить, что с платиновыми волосами Джигурда стал напоминать настоящего викинга.

«Никита вы на викинга похожи! Такой же свирепый снаружи и одухотворённый богами внутри!», «Очень идёт такой стиль, и цвет волос», «Как помолодел! Совсем теперь не узнать», «Как в старые добрые времена, только теперь платиновый блондин», - сообщили интернет-пользователи.