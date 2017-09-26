«Как сестры»: Виктория Лопырева шокировала снимком со своей матерью

34-летняя модель и посол ЧМ-2018 показала, как выглядит ее мать. Как утверждают пользователи, мама Виктории Лопыревой выглядит «ошеломительно».

Виктория Лопырева редко делится снимками своей матери. Модель и телеведущая предпочитает не демонстрировать жизнь своей семьи на публику, оставляя место для личного. Однако, Лопырева решила сделать исключение и показала в своем Instagram совместный снимок со своей матерью.

Пользователи Сети были шокированы, ведь женщина, стоящая рядом с Лопыревой, выглядит ее «сестрой или ровесницей», но никак не матерью. Юзеры активно комментируют снимок и пишут, что обе женщины выглядят «ошеломительно», а мать Лопыревой и вовсе достойна «оваций», ведь ее внешность можно назвать «эталонной». Некоторые даже сравнили маму модели с Евой Лонгорией, отметив поразительное сходство женщин.