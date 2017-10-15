«Достойно Малахова»: Александр Буйнов рассказал слезливую любовную историю двух собак

Исполнитель Александр Буйнов рассказал подписчикам историю любви двух собак, которая получилась длинной и достаточно грустной, как собщает VistaNews. Интернет-пользователи отметили, что такой сюжет вполне достоин шоу Андрея Малахова.

Александр Буйнов побывал на ферме, где проживает самка бернского зенненхунда – такой породы, как и его любимец. По мнению артиста, жизнь собаки напоминает человеческую, очень много есть сходства. Например, была ферма, где овчарки решили жить «по-семейному». Однако случилась драма – измена самки своему «возлюбленному», в результате чего на свет появился милый щенок. «Нагулянность» малыша понятно по различию в окрасе.

По мнению Буйнова, причиной драмы было то, что «невесту» не отвязывали от цепи, так что выбора особо не было. Интернет-пользователи признали, что действительно судьбы человеческие и собачьи сходны. Были и те, кто просто умилился красивым собакам, показанным певцом.