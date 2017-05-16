Иван Ургант заинтриговал новым фото старшей дочери с кольцом на пальце

Актёр и телеведущий опубликовал новое фото своей старшей дочери - 17-летней Эрики. Поклонники предполагают, что Иван Ургант намекает на скорую свадьбу девушки.

Иван Ургант воспитывает как своих родных детей, так дочь и сына супруги от первого брака. Но, несмотря на такие семейные связи, поклонники всегда удивлялись тому, как сильно Ургант любит всех своих детей. Их фотографиями он иногда делится в социальных сетях, зачастую это происходит по праздникам. Особенно фаны выделяют Эрику – 17-летнюю дочь Ивана, которую все описывают как мудрую и взрослую не по годам девушку.

Однако сегодня он заинтриговал фанатов снимком девушки «без причины», оставив подпись: «Взрослая дочь молодого человека». На руке Эрики наблюдательные пользователи Сети заметили кольцо, надетое на безымянный палец. Сейчас девушка состоит в отношениях с молодым человеком, и до него на руке у Эрики кольца не было. Поклонники предположили, что к концу года девушку, который исполниться уже 18 лет, можно будет увидеть в свадебном платье. Сам Иван Ургант на такие слухи не отреагировал.