Водонаева вступилась за Бузову перед хейтерами и оценила ее пресс

Ольга Бузова поделилась "горячей" фотографией из бани и написала, что в этот день ей было "очень жарко". Пользователи тут же принялись критиковать отфотошопленный пресс певицы и ее пальцы на ногах, однако за нее вступилась экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева.

Как известно, хейтеры постоянно не упускают возможности покритиковать Бузову и находят ее изъяны практически на любой фотографии. На этот раз она взбесила пользователей соцсети сексуальным снимком в купальнике из бани. Ее тут же раскритиковали за маленькую грудь, отметив, что со своим заработком телеведущая уже давно могла лечь под нож хирурга и сделать себе привлекательный бюст.

Другие же отметили, что Бузова уже надоела со своим отфотошопленным прессом, ведь пора уже не осваивать программы для ретуширования фото, а на самом деле заняться спортом и привести себя в порядок, а не втягивать живот для снимков. Тут уж за Бузову вступилась Алена Водонаева и отметила, что "пресс он и в Африке пресс", если втянуть живот, он от этого не появится.

Третьи и вовсе обратили внимание на пальцы телеведущей. Дело в том, что на фото Бузова как-то странно выставила ногу, из-за чего ее пальцы кажутся невероятно большими. Многие вступились за девушку, отметив, что она просто поставила ногу на специальный механизм, который не дает дверям хлопать, его всегда устанавливают на полу.