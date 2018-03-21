«Дом-2»: Алена Рапунцель беременна от Ильи Яббарова

Участница скандальной телестройки подтвердила факт своей беременности, разместив на своей странице в Instagram трогательный снимок. Алена Рапунцель уже сходила к врачу и сделала тест, который показал положительный результат.

По словам Алены Рапунцель, она уже на 4-ой неделе беременности. В своем Instagram она разместила снимок, на котором гладит свой живот. В описании к фотографии она рассказала, что у нее «была задержка», а ее парень Илья Яббаров купил ей тест на беременность. Результат оказался положительным.

Алена Рапунцель пишет, что она и ее возлюбленный испытали чувство эйфории и неожиданности. По словам участницы телестройки «Дом-2», она хочет родить мальчика, а Яббаров мечтает о дочери. Пол ребенка они пока что не знают, в скором времени пара сходит на УЗИ, где и узнает, кто у них появится.

О беременности Алены Рапунцель многие зрители и участники шоу «Дом-2» стали подозревать еще несколько дней назад. Теперь же, когда сестра Ольги Рапунцель подтвердила, что ждет ребенка, ее поздравляют пользователи и поклонники телестройки. В комментариях под снимками в Instagram Рапунцель-младшей юзеры желают ей удачи, здоровья и счастливых отношений с Яббаровым. Некоторые предрекают союзу Алены Рапунцель и Ильи Яббарова крах, ведь у молодого человека уже есть дети от прошлых отношений и с ними общаться он не стремится.