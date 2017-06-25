Ольга Бузова озадачила фанатов своей худобой

Увидев новые фото Ольги Бузовой, фанаты пришли в недоумение. Привыкшие к грациозным формам певицы, они задались вопросом: почему на этих снимках она кажется ещё худее.

В который раз формы Ольги Бузовой стали темой бурного обсуждения. На фотографиях Ольга продемонстрировала себя в черном купальнике в банном интерьере. Ранее поклонники многократно делали комплименты её изящной фигуре. Но, сейчас, по мнению подписчиков, она словно сбросила ещё несколько килограмм. Некоторые стали опасаться за здоровье певицы и советовали ей усиленное питание.

Кое-кто озадачился "пропажей" груди Бузовой, намекая, что она теперь у неё теперь меньше "нулевого размера". Кроме этого, фанатов удивили пальцы ног знаменитости: они выглядели, как после неумелого вмешательства фотошопа.