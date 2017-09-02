Олег Газманов учит своих сыновей, как правильно размножаться

Газманов рассказал о том, что через месяц ему исполняется уже 67 лет и он не отказался бы понянчить внуков. Певец отмечает, что призывает своих детей заводить семью и рожать детей.

Как стало известно, знаменитый российский исполнитель Олег Газманов побывал в Крыму в детском центре "Артек", где стал членом жюри конкурса "Детская новая волна". Вместе с ним поехала супруга Марина и Газманов рассказал, как они с женой проводят время на полуострове. По словам певца, за последние дни в Крыму супруги успели наесться клубники, земляники и черешни, а также вдоволь поваляться в постели. Кроме того, исполнитель вместе с женой погулял в зоопарке, в Массандровском парке, покормили чаек на крыше отеля и побывали на море, однако из-за шторма так и не смогли поплавать.

Газманов отметил, что для него такой отдых сравним со вторым медовым месяцем, однако после него пополнения в семье не предвидится. Его жена Марина отметила, что они уже с нетерпением ждут внуков и призывают своих сыновей Родиона и Филиппа ускориться и начать размножаться. Газманов проводит беседы со взрослыми сыновьями и рассказывает им, откуда берутся дети, как правильно нужно размножаться, а также о том, как нужно ценить свою семью. Он отмечает, что уже совсем скоро ему исполнится 67 лет и он уже вполне созрел для того, чтобы нянчить и возиться с внуками.