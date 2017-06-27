«Вытянула ножки»: Поклонники снова обвинили Рудковскую в использовании фотошопа

Яна Рудковская опубликовала фото с отдыха, где она позирует на яхте. Подписчики восхитились точеной фигурой продюсера, но самые внимательные заметили на снимке фотошоп.

На своей странице в Instagram Яна Рудковская опубликовала фотографию, где она стоит в синем купальнике на бортике яхты. Продюсер написала, что ее наряд по-прежнему соответствует песне «Цвет настроения синий», которая стала для нее главной этим летом. Поклонники в который раз восхитились фигурой знаменитости. 43-летняя телеведущая удивляет тонкой талией и длинными ногами, которые и стали предметом недоверия многих фанатов. Они утверждают, что можно «невооруженным взглядом» увидеть неестественную длину голени, которая на фотографии получилась даже больше бедра. Такой эффект присутствует, если переборщить с «удлинителем» в фотошопе.

Несмотря на аргументы, некоторые поклонники продолжают верить в естественность красоты Рудковской. Они опровергают теорию о фотошопе тем, что Рудковская стоит на носочках, поэтому ее ноги кажутся визуально длиннее.