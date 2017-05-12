СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт стремятся восстановить свою семью

Американские журналисты проинформировали, что голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт планируют остановить свой бракоразводный процесс и попробуют восстановить свою семью. Об этом передает издание Globe.

Инсайдеры проинформировали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт не хотят разводиться друг с другом, а потому и тянут с бракоразводным процессом, который начался ещё в 2016 году. Более того, американским СМИ удалось выяснить, что знаменитые актеры стремятся восстановить свою семью, поскольку Питт все ещё любит свою супругу, а Джоли видит в муже отличного отца своих детей.

Однако представители со стороны Джоли и Питта не прокомментировали данную информацию. На данный момент актриса пребывает на территории Лондона на съемках Maleficent-2, а Брэд Питт находится в Лос-Анджелесе и готовится к съемках в новом фильме Тарантино.