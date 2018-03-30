Лена Миро: После развода с женой, удел Шнурова - девушки лёгкого поведения и Шурыгина

Развод лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой - одна из самых обсуждаемых новостей в блогосфере. Вот и язвительная Лена Миро не осталась в стороне.

Острая на язык Миро, с присущей ей экспрессией, высказалась на жареную тему. Характеризуя Шнура, блогер не жалела красочных эпитетов: "Бездарный, неуравновешенный, вечно пьяный, глупый и обиженный чмошник". Под горячую руку Лены попался стих Шнурова, посвященный разводу с женой. В нем он сетует на одиночество. В ответ блогер вопрошает: "Вот кому он нужен?".

Не забыла Миро и про бывшую жену Матильду. Обозвав её "самкой алкоголика", Лена заявила, что её совсем не жаль.

Подытоживая, Лена обрисовала Шнуру его далеко не радужные перспективы. По её словам, теперь он максимум может рассчитывать только на девушек лёгкого поведения или на Диану Шурыгину.