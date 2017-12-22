«Смело!»: 155-килограммовая модель шокировала Сеть снимком в раздельном купальнике

Тесс Холидэй – одна из самых обсуждаемых и популярных моделей категории plus-size, ее формы и вес не оставляют равнодушными многих пользователей. Девушка без комплексов решила «подогреть» интерес к своей фигуре и показала, как выглядит в купальнике.

Модель активно ведет свои аккаунты в социальных сетях и без стеснения демонстрирует свои формы. Тесс Холидэй отличается от других манекенщиц своими параметрами, которые весьма далеки от стандартного канона 90-60-90.

Однако, ее недавний снимок, который Холидэй разместила в Сети, поверг пользователей в шок. На фотографии модель позирует в раздельном купальнике. 155-килограммовая девушка впечатлила, а многих даже шокировала, своей фигурой.

Пользователи бурно отреагировали на снимок. Одни пишут, что модель очень «смелая», так как не каждая девушка с такими формами оденет откровенный купальник, а еще и сделает в нем фото. Другие же оставляют весьма нелестные комментарии, призывая Холидэй задуматься о своем здоровье и «поберечь психику» юзеров.