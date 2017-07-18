Лена Миро заявила, что компромат на Анастасию Костенко подготовила Бузова

Не так давно в Сети появился компромат на беременную жену футболиста Дмитрия Тарасова. Однако Лена Миро уверена, что это ложь, которую придумала Ольга Бузова, чтобы вернуть бывшего.

Грязные подробности про жизнь Анастасии Костенко и ее отношения с мужем рассказала в Сети ее анонимная подруга. Среди сплетен было то, что Анастасию невзлюбила мама Дмитрия, что девушка забеременела от шприца и долго скрывала свое положение от Тарасова. По словам подруги, так она «переждала» несколько месяцев, когда можно было сделать аборт, и заставила Тарасова на ней жениться. Кроме того, анонимная подруга сказала, что Анастасия не ладит с бывшей женой Дмитрия и его дочкой.

Но у Лены Миро есть свое мнение на счет сложившейся ситуации. Она считает, что обвинения необоснованные и были придуманы Ольгой Бузовой. По мнению блогера, такое поведение лишено всякого смысла, ведь уже ничего не поменять, и Бузовой стоит прекратить сливать «грязную» информацию на жену Тарасова, ведь сами супруги утверждают, что у них все отлично.

Лену Миро поддержали ее подписчики и некоторые фанаты самой Бузовой. Не все уверены, что она хочет вернуть бывшего, а скорее всего певица пытается выглядеть лучше на фоне его новой жены.