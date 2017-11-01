«У меня начнется паника»: Стас Пьеха боится оставаться наедине со своим сыном

Ребенку известного музыканта уже 4 года, сейчас он живет со своей матерью Натальей Горчаковой под Петербургом. По словам Пьехи, он сохраняет со матерью своего сына хорошие отношения, но оставаться с ним наедине боится.

Стасу Пьехе и Наталье Горчаковой не удалось создать крепкую семью, они развелись и сын остался с матерью. Сам музыкант даже после развода старается больше времени проводить со своим ребенком. Сын не обделен вниманием своего знаменитого отца. Стас Пьеха содержит ребенка и оплачивает все расходы. Несмотря на то, что сам он чаще всего живет в Москве, к сыну он старается ездить почаще.

Однако, Пьеха не может оставаться с ребенком наедине. По словам музыканта, он не гуляет с сыном без его матери или бабушки, опасаясь, что мальчик начнет плакать. Пьеха надеется проводить с ним еще больше времени, но пока не остается с ним вдвоем без своей экс-жены. По словам музыканта, у него может начаться паника, когда ребенок начнет капризничать.

Тем не менее, Пьеха активно строит планы на будущее. Он мечтает, чтобы его сын пошел на плавание или на борьбу. По словам Пьехи, для мальчика важно научиться правильно падать. Такой навык спас и его, когда тот несколько раз мог сломать шею. Пьеха отмечает, что с матерью его ребенка у них «нет войны» и все вопросы, которые будут возникать по мере роста сына, они будут решать вместе.