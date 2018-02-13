Экс-участница «Ранеток» раскрыла секрет своего похудения

В своем Instagram Елена Третьякова, экс-участница популярной ранее группы «Ранетки», рассказала, что ей удалось похудеть на 13 килограмм. Девушка стала тренером по йоге и раскрыла все секреты похудения.

Группа «Ранетки» получила славу после выхода одноименного сериала на телеканале СТС. Музыкальный коллектив, состоящий из молодых девушек, был популярен и активно гастролировал. Однако, потом группа распалась и о некоторых участницах «Ранеток» было долго ничего не слышно. Елена Третьякова, которая запомнилась поклонникам как «пацанка», стала активно заниматься спортом и саморазвитием. Результат не заставил себя ждать – девушка похудела на 13 килограмм.

В своем Instagram она рассказала, что за месяц похудеть очень сложно и практически невозможно. Однако, даже за такой промежуток времени можно добиться успехов, если следовать ряду правил. Третьякова рекомендует заняться культурой питания и начать подсчитывать калории с белками и углеводами. Также она советует не есть за 3 часа до сна и отказаться от вредной еды. В качестве спорта Третьякова указала утреннюю зарядку и активную ходьбу в течении всего дня.

Особый акцент в советах Третьяковой ставится на работу с самооценкой. Экс-участница «Ранеток» уверенна, что человеку стоит искать мотивацию, любить себя и уметь говорить «нет». Также она советует соблюдать режим сна, очистить свое окружение от «токсичных людей» и начать заниматься собственным хобби.