«Не долго страдал»: бывший муж Меган Маркл нашел новую жену

41-летний Тревор Энгельсон, который был первым супругом Меган Маркл, сделал своей новой возлюбленной предложение руки и сердца. Перед помолвкой кинопродюсер встречался с диетологом Трейси Керленд в течении 3 лет.

Как сообщает издание Us Weekly, экс-супруг Меган Маркл, которая не так давно получила титул герцогини Сассекской и стала женой принца Гарри, нашел себе новую жену. В своем Instagram Тревор Энгельсон рассказал о том, что он предложил своей девушке Трейси Керленд стать его супругой.

В описании к снимку Энгельсон, написал, что он является самым счастливым парнем из тех, кого он знает. Экс-супруг Меган Маркл также написал «готовьтесь к празднику», подразумевая, скорее всего, грандиозное торжество.

Избранницей бывшего мужа Меган Маркл стала диетолог Трейси Керланд. С ней он встречался порядка 3 лет. Пользователи уже успели отметить, что Тревор Энгельс «не долго страдал» после шока, в который был повергнут, узнав о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Некоторые также шутят о том, что свадьба Энгельса не сможет «затмить» церемонию его бывшей супруги.

Как известно, Тревор Энгельс не был в восторге от свадьбы своей экс-жены с принцем Гарри. Тот даже заявлял о своей обиде на Меган Маркл, после расставания с которой он стал чувствовать себя «куском грязи на ее ботинке».