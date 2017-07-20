«Кто говорил, что не стану прежней?!»: Мария Кожевникова вернула себе былой вес

Когда актриса Мария Кожевникова забеременела и родила, в прессе много писали о том, что она «обабилась». Знаменитость запомнила это, и теперь продемонстрировала, что смогла стать прежней.

Актриса в саркастичном тоне поинтересовалась, кто говорил, что она не вернёт себя былую. По словам Марии Кожевниковой, она читала много негатива о своей фигуре в прессе, а также понимает, что такое говорили миллионам «мамочек». Актриса призвала последних не обращать внимания на обидные слова, отмечая, что их говорят «глупые и не воспитанные люди», ради которых не стоит выходить из себя, как сообщает «Версия.Инфо».

«Вы прекрасны в любом весе, а самое главное – вы сотворили чудо!» - подвела итоги Мария Кожевникова. Поклонницы, которые тоже уже стали мамами, поблагодарили актрису за поддержку. Также интернет-пользователям понравился наряд Кожевниковой – платье было признано очень красивым.