«Присутствие ощущалось»: Игорь Николаев описал ночь, проведённую в мистическом замке Радзивиллов

Игорь Николаев посетил Беларусь, где ненадолго остановился в загадочном, мистическом замке рода Радзивиллов. Согласно легенде, в этом замке обитают души прежних хозяев.

Род Радзивиллов был одним из самых успешных и знаменитых в своё время, а их замки – творения архитектурного идеала до сих пор привлекают туристов и любителей экстремального времяпрепровождения. Одним из таких стал музыкант и композитор Игорь Николаев.

Мужчина остановился в Несвижском замке, который считается одной из исторических жемчужин Беларуси, и рассказал поклонникам, правдивы ли истории о приведениях в той местности. Хотя сами потусторонние силы себя не показали, присутствие их ощущалось, по словам артиста. В большей степени из-за портретов владельцев замка на стенах, но это не испугало Игоря Николаева, и он пообещал вернуться в гостеприимную Беларусь.