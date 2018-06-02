«Дом-2»: Александр Гобозов жестоко избил свою невесту Ольгу Жарикову

Жестокое избиение показали в анонсе к очередному выпуску «Дом-2», эпизод выйдет в эфир уже 4 июня. Гобозов сначала не мог сдерживать крика, а когда Жарикова швырнула тарелку, тот не сдержал еще и кулаков.

Как показано в анонсе, Гобозов и Жарикова испытывают сложности в отношениях. Романтика и нежность сменились на крики и оскорбления.

Судя по видео, пара не стесняется выяснять отношения даже при посторонних людях. В момент оживленной ссоры рядом с Жариковой сидела ее подруга.

Девушки ели за столом, а Гобозов насыпал себе еду и намеревался сесть с другом месте. Однако, между ним и его возлюбленной разгорелся скандал, в ходе которого Гобозов требовал девушку замолчать. Оживленная перепалка могла бы закончиться лишь словесными оскорблениями, однако Жарикова не смогла сдержать эмоций.

В порыве гнева она швырнула тарелку с едой на пол, что очень взбесило Гобозова. Он подошел к Жариковой и сильно ударил ее по лицу. Девушке было больно, ее утешала подруга. Чем закончился данный инцидент – пока не известно.

Пользователи Сети усомнились в правдивости ролика. Некоторые заметили, что во время ссоры на лице Жариковой появлялась улыбка. Однако, большинство верит, что на шоу нет сценария и все происходит по-настоящему.