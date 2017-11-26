"На пенсию уже хочу": Екатерина Климова устала от напряженной карьеры

Популярная российская актриса всерьёз задумалась об уходе на покой. Об этом она рассказала во время телешоу "Однажды".

Екатерина Климова утверждает, что начинает уставать от непрерывных съёмок для отечественного кинематографа и той ответственности, которую накладывает популярность. Ведь всё это она пытается совмещать с воспитанием четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Звезда заявила, что внутренний голос уже призывает её отказаться от напряженной жизни, регулярных рабочих стрессов и побед над собой. "На пенсию уже хочу," - такое желание Климова озвучила во время эфира.

Знаменитость уже неоднократно рассказывала, что, несмотря на занятость в карьере, постоянно ищет возможность уделить внимание своим детям. Екатерина Климова не позволяет себе полностью переложить родительские обязанности на нянь или близких. Она добавила, что старается совмещать роли строгой мамы и товарища.