Сергей Безруков запишет песню к Чемпионату мира по футболу 2018

Сергей Безруков не только талантливый актёр, но еще и музыкант, что доказывают высокие позиции в рейтингах его песни «Не про нас». Он рассказал, что готовится выпустить композицию, которая порадует футбольных болельщиков.

Сергей старается развиваться сразу во множестве творческих направлений. Недавно он презентовал своим поклонникам песню «Не про нас», записанную совместно с его новой рок-группой «Крёстный папа». Песня довольно уверенно начала набирать позиции, заняв место в ТОП-5 среди лучших хитов. Сергей поблагодарил своих поклонников за поддержку, обратившись к ним в видеозаписи на своей странице в социальной сети.

В ролике он упомянул о том, что фанатов ждёт сюрприз. Он пообещал записать сингл, приуроченный Чемпионату мира по футболу. Безруков уверен, что композиция придётся по вкусу не только его фанатам, но и любителям спорта. В комментариях отметили, что уже ожидают выход сингла, с уверенностью в том, что он будет хитом.