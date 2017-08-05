Наташа Королева на юбилей получила огромного зелёного слона

Наталье Королевой 31 мая исполнилось 45 лет. Супруг очень оригинально решил поздравить ее с Днем рождения, а точнее – подарить слона в натуральную величину.

На своей странице в Instagram Наталья Королева выложила видео, на котором видно ее реакцию, когда она увидела свой необычный подарок от Тарзана. Пока женщины не было дома, ей в сад доставили декоративного зеленого слона в настоящего размера. Когда певица увидела свой подарок на юбилей, она была очень удивлена, но видно, что слон пришелся ей по душе.

Поклонники также были очень удивлены такому подарку. Однако многие подписчицы заметили, что сами были бы не против, если бы и у них в саду «завелся» такой слоник. Некоторые отметили, насколько оригинальным оказался Тарзан, раз придумал такое необычное поздравление. Фанаты еще раз поздравили своего кумира с юбилеем и пожелали дальнейших успехов в карьере и семейной жизни.