200-килограммовый поклонник Ольги Бузовой сделал тату с ее портретом

Ольга Бузова дала концерт в Красноярске, там ее особенно ждал ее преданный фанат, активно борющийся с лишним весом. Поклоннику удалось вживую признаться своему кумиру в любви и показать необычное тату, сделанное в честь Бузовой.

Фанат сумел пробиться к краю сцены, между песнями он смог привлечь внимание Бузовой и показал ей тату. Певица была ошеломлена, она сказала, что не может в это поверить. Бузова так и не смогла понять, что же двигало ее поклонником: безумие или любовь. Звезда не знала, как реагировать и была в растерянности. Она даже уточнила у фаната, осознает ли он тот факт, что «она на нем» будет всю жизнь.

Поклонник не стал мешкать и попросил Бузову сделать с ним селфи. Певица отметила, что делать татуировку ради фото – весьма «сильно». Сам фанат не скрывает, что очень любит Бузову и надеется, что она поможет ему похудеть. По данным, он весит порядка 200 килограммов.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такого поклонника. Некоторые назвали его «сумасшедшим» и «неадекватным». Другие же отметили, что даже из самой большой любви к звезде делать тату с ее портретом весьма неразумно. Так или иначе, парень своего добился. Он смог поговорить со своей любимицей и теперь может похвастаться совместным фото с Бузовой.