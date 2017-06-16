"Упс": Кэти Перри по ошибке публично покусилась на задницу Орландо Блума

Британский актер опубликовал на своей странице в Instagram трейлер нового фильма "Киллер Джо". Его звездная возлюбленная случайно оставила интимное послание в комментариях под записью.

Орландо Блум решил донести до своих подписчиков информацию о грядущей картине, в которой он успел сняться в образе главного персонажа. Кэтти Перри не удержалась и по ошибке публично выразила свои чувства. Она покусилась на задницу своего мужчины, выразив желание получить абонемент на эту часть тела. Заметив, что сообщение пошло не в директ, а в комментарии, певица поспешила объясниться. "Упс," - написала она, "Я намеревалась отправить это тебе лично".

Подписчики Орландо Блума отреагировали на ситуацию с юмором и пониманием. Ведь роман знаменитостей длится с 2016 года, а их влечение друг другу всё ещё не угасло. Напомним, что два года назад пара впервые встретилась на церемонии награждения "Золотым глобусом".