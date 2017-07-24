Регина Тодоренко заступилась за рэпера Витю-АК

Регина Тодоренка опубликовала совместный снимок с Виктором Гостюхиным, более известным под псевдонимом Витя-АК, чем вызвала массу критики в свой адрес со стороны подписчиков. Телеведущая решила встать на защиту рэпера, обратившись к своим поклонникам.

Совместный снимок Тодоренко и Гостюхина стал поводом для критики подписчиков Регины в Instgaram. Многие посчитали, что совместная фотография с Витей-АК является весомым поводом для того, чтобы отписаться от страницы телеведущей. В комментариях появилось множество негативных высказываний в адрес рэпера. «Опустилась ниже плинтуса», - написали подписчики в адрес самой Регины. Поклонники Тодоренко предположили, что вместе с рэпером она снимала очередную рекламу онлайн-казино «Азино».

Регину возмутили высказывания подписчиков, из-за чего она решила заступиться за Виктора Гостюхина. Резкие слова и реакция позабавили телеведущую. Она отметила, что многим известна как минимум одна песня рэп-исполнителя, а также все знакомы с рекламой в его исполнении, которая встречается на ресурсах с пиратскими фильмами. Тодоренко отмечает, что начинать надо с себя, а уже потом критиковать поведение и действие других. Однако поклонников её слова не убедили, и они продолжили негативно воспринимать совместный проект с Виктором.