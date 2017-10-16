СМИ: Ольга Бузова беременна от «эскортника» Романа Гриценко

Зрители телестройки «Дом-2» уверенны, что певица и телеведущая скрывает свою беременность и пытается спрятать живот за широкой одеждой. Отцом ребенка, которого якобы носит Бузова, назвали Романа Гриценко, который уже давно упорно добивается сердца звезды.

Сама Бузова редко рассказывает о своей личной жизни, но утверждает, что у нее никого нет. Она даже утверждает, что больше года не занималась сексом, а романтику и любовь ей заменила сцена. Однако, зрители шоу «Дом-2» нашли повод усомниться в словах Бузовой. Поклонники заметили, что звезда стала чаще носить широкую одежду. Если раньше Бузова носила облегающие платья и откровенные наряды, то сейчас она стала публиковать снимки в «разлетающихся» майках и футболках.

Помимо этого, Ольга Бузова стала реже ходить на каблуках. Сейчас в ее Instagram появляется множество снимков, на которых певица дополняет свои образы не высокими шпильками, а удобными и мягкими кроссовками. Пользователи Сети решили, что отказ от каблуков и облегающей одежды явно говорит о том, что Бузова беременна. Помимо этого, подозрения вызывают еще и снимки, на которых звезда ест только здоровую пищу.

Конечно же, зрители «Дом-2» уже «вычислили», кто является отцом ребенка Бузовой. По мнению пользователей, звезда беременна от Романа Гриценко – парня, который участвует в скандальной телестройки. В Сети утверждают, что парень работал в эскорте и умеет «обольщать» обеспеченных девушек. Имеет ли такая версия отношение к правде – пока не известно. Ольга Бузова еще не комментировала новость о своей возможной беременности.