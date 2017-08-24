Ноги разного размера: Екатерина Варнава рассказала поклонникам личное о себе

Актриса «Comedy Woman» Екатерина Варнава начала становиться ближе с поклонниками и поведала им о сокровенных вещах. Например, о своём образовании, мироощущении, разном размере ног и прочем.

Екатерина Варнава призналась, что раскрепощённость её рабочего жанра не помогла ей стать более смелой и открываться перед людьми. С такой особенностью своей психологии девушка решила бороться самостоятельно и ответила на самые популярные вопросы фанатов. Благодаря этому фанаты узнали, что Екатерина получила юридическое образование, она любит собак, острое, солёное и работать.

Варнава также поделилась интересным фактом о себе: её правая нога из-за травмы на полразмера больше левой – 40,5. После такой информации вопросов стало ещё больше, и на них Екатерина пообещала ответить. Поклонники воспользовались шансом и стали писать свои вопросы, некоторые из которых откровенно личные. Хотя и рамки дозволенного звезда не ставила.