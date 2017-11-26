Не унимается: супруг Ксении Бородиной запускает новое интернет-шоу о проблемах мужчин

Предприниматель Курбан Омаров продолжает свои попытки пробиться в шоу-бизнес. 31 мая он опубликовал анонс своей новой программы на Youtube под названием "Проект №1".

Супруг знаменитой телеведущей Ксении Бородиной уже несколько раз пробовал свои силы в создании развлекательного контента для интернет-аудитории. Он запускал на Youtube проекты "Отец", "Zималогия" и "Звездограм", которые желаемого успеха не принесли. Однако Курбан Омаров не унимается - творческие неудачи, видимо, лишь подстегивают его к поискам оригинальной площадки.

Такой может стать "Проект №1", выпуск которого готовится к выходу уже в этом месяце. Он посвящается мужчинам и их распространенным проблемам. Вместе с товарищем Курбан Омаров будет проводить социологические исследования на улицах и общаться "на личные темы" с известными мужчинами в студии. По задумке авторов, разговоры должны получиться "честнее, чем с лучшим другом" и "откровеннее, чем по пьяни".

Пока рано прогнозировать успех или поражение грядущему интернет-шоу. Создатели делают ставку на оригинальность, однако в Сети уже существует множество разговорных форматов. Впрочем, свою долю просмотров могут принести звездные гости шоу. Например, в анонсе уже засветился актер Виталий Гогунский.