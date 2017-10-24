После скандального развода Армену Джигарханяну дали премию за «Честь и достоинство»

На вручение премии сам Джигарханян приехать не смог, его награду забрали сотрудники театра. В качестве повода для присуждения диплома и «Золотой звезды» была назван весомый вклад актера в развитие культуры и преданность своему делу.

Как сообщается, Армена Джигарханяна наградили премией за «Честь и достоинство». После скандальной эпопеи развода и раздела имущества с Цымбалюк-Романовской актер стали испытывать проблемы со здоровьем. Даже ради премии он не стал прерывать свое лечение. Однако, награда все равно попадет к Джигарханяну, диплом и «Золотую звезду» ему передадут работники театра, которые присутствовали на мероприятии и взяли награды.

На сайте театра, который работает под руководством Джигарханяна, появилось сообщение. В нем указано, что театральный коллектив передает свои «сердечные» поздравления своему «любимому художественному руководителю». Награду актеру присудили за «выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу».

Как известно, сейчас Армен Джигарханян проходит лечение. Актер уверяет, что уже в скором времени он вновь приступит к работе. Уже на 12 июня намечено закрытие сезона, Джигарханяну будет нужно построить планы на новый сезон. Помимо этого, планируется выпуск нового спектакля, в котором актер должен сыграть роль.