«Верни тело подростку»: Эвелина Блёданс взбудоражила фигурой в 49 лет

Актриса Эвелина Блёданс не перестаёт шокировать и удивлять фанатов своими формами «не по возрасту». Новые снимки звезды взбудоражили поклонников.

Эвелина Блёданс не славится скромностью и часто и с удовольствием позирует перед камерой в нижнем белье или в откровенном костюме. Также откровенные фото стали чаще появляться на её странице в социальной сети, рядом с фотографиями с сыном. Тем не менее не это заботит фанатов актрисы. Женщина всё больше удивляет своей потрясающей фигурой.

Они уверенно называют 49-летнюю звезду экранов «девушка». Некоторые поклонники настолько были впечатлены телом Эвелины Блёданс, что заподозрили её в применении фотошопа. Пользователи Сети считают, что тело Эвелины на фото не принадлежит ей, а было пририсовано специалистами. Возможно, его «вырезали» из фотографии подростка или девушки постарше, но фанаты настояли, что хотят увидеть настоящую Блёданс, а не чей-то коллаж.