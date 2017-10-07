Кристина Асмус впервые показала внешность своей и Гарика Харламова дочери

Асмус и Харламов долгое время не показывали снимки своей дочери Анастасии, что очень беспокоило их поклонников, желающих увидеть внешность ребенка. 1 июня, в день защиты детей, актриса и жена известного юмориста сделала исключение и показала фотографию с девочкой.

В Instagram-аккаунте Кристины Асмус редко появляются снимки дочери. Актриса старается не публиковать фотографии, на которых видна внешность ее ребенка. Если Асмус и решается показывать дочь, то фотографирует ее со спины или так, чтобы не было видно лица. Теперь же, как считают пользователи, актриса решила сделать исключение и порадовать поклонников.

Супруга известного юмориста из Comedy Club Гарика Харламова разместила в своем Instagram снимок, на котором девочка сфотографирована не со спины. Дочь Асмус и Харламова сидит в тележке, в которой по супермаркету возят продукты. В тележке также положены продукты и товары, которые, скорее всего, актриса купила домой. В описании Асмус написала, что дочь ей дали «на сдачу».

Пользователи оценили снимок и пришли в восторг от внешности девочки. Многие отметили, что дочь очень похожа на свою знаменитую мать. За 15 часов снимок успел собрать почти 85 тысяч лайков. Пользователи не только рассматривают дочь Асмус и Харламова. Многие нашли в снимке возможность увидеть, чем питается известная семья. В тележке комментаторы увидели малину, салфетки, сладкие драже и паштеты.