Рапунцель разгневала фанатов публичным кормлением грудью в кафе

Звезда реалити-шоу "Дом-2" вместе с супругом отправились пообедать и выложили видеоотчет в Instagram. Пользователи не оценили манеры молодой мамы и осудили её за демонстрацию интимного процесса.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко сообщили, что пришли в некую замечательную "кафешку". Глава семьи решил снять ролик, пока супруга кормит дочку грудь прямо за столом в углу заведения. На кадрах Ольга действительно держит малышку у груди и машет рукой в камеру. Напоследок Дмитрий Дмитренко отметил, что вскоре официанты подадут салат "Цезарь", и пожелал себе "приятного".









Факт публичного кормления девочки разгневал подписчиков. Они назвали подобное поведение "неэтичным" и осудили молодую пару. По мнению многих пользователей социальной сети, прикладывать ребенка к груди в заведениях общественного питания неприемлемо. Некоторые отметили, что пара выставляет на показ питание младенца, однако скрывает его имя и лицо.