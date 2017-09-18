Регина Мянник два года скрывала убийство своего мужа

По словам актрисы из сериала «Сиделка», история ее героини схожа с ее реальной судьбой. Регина Мянник впервые рассказала о том, что ее муж был убит 2,5 года назад. На шоу Андрея Малахова Регина Мянник с трудом пыталась удержать слезы. Актриса откровенно рассказала о трагедии, случившейся в ее семье 2,5 года назад. Муж Мянник был убит, а о его смерти она узнала от родственников.

На тот момент она находилась в Великобритании, она отказывалась верить в услышанное, но отец ее супруга подтвердил трагическую новость. Первым же рейсом актриса прилетела в Москву. Регина Мянник отказалась ехать в морг и не хотела видеть своего мужа мертвым. Уже на кладбище ей пришлось подойти к гробу, так как все стали давить на нее и говорить о том, что нужно с ним попрощаться. Актриса хотела запомнить своего мужа живым.

В мертвом мужчине она не узнала своего супруга, ей пришлось пережить ужас и горе. Подробностей убийства мужа Мянник рассказывать не стала. По словам актрисы, следствие еще не окончено, а причин смерти супруга она так и не знает. Мянник предполагает, что ее мужа могли убить из-за каких-то финансовых вопросов.

Актрисе сложно рассказывать о гибели любимого человека, так как смириться с утратой она не смогла. В течении более двух лет она скрывала убийство мужа и не рассказывала о смерти на публике, а лишь сейчас решилась открыть тайну своей трагедии на шоу Малахова.