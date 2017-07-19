Актер сериала "Мажор" опровергает слухи о своей измене жене

Долгое время вокруг супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ходили слухи об их плохих отношениях. Известно, что скандалы несколько раз доходили до развода. Однако сам Прилучный утверждает, что слухи об его интрижке - это просто слухи.

В недавней публикации в Instagram Павел Прилучный заявил, что в его отношения с женой касаются исключительно их двоих. Герой сериала «Мажор» опровергает то, что в личной жизни его и Агаты присутствует третий человек, который мог бы окончательно разрушить семью. «Третьим человеком», по версии подписчиков, является коллега Прилучного по съёмкам в новом проекте Лукерья Ильяшенко.

Недавно Павел и Агата отписались друг от друга в социальных сетях, из чего поклонники сделали вывод о том, что в семье Прилучных снова произошла ссора. Вскоре Агата сделала заявление, что «брак стоит на паузе», а причиной поклонники посчитали возможную измену актера. Это стало для всех шокирующей новостью, так как во влоге, который ведет Агата про их семейную жизнь, не было даже намеков на то, что у пары что-то пошло не так.