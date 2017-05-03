Дмитрий Тарасов побывал в роддоме без супруги

Футболист Дмитрий Тарасов поехал в Центр акушерства, гинекологии и перинатологии В. И. Кулакова, как представитель ФК «Локомотив». Фанаты решили сначала, что спортсмен туда отправился по семейным делам, удивившись, почему в таком случае без супруги, как сообщает HotGeo.

Дмитрий Тарасова отметил, что ему очень понравилось проводить время в этом учреждении. Комментируя своё пребывание в роддоме, футболист особо выделил «новорождённых богатырей» Андрея и Георгия, пожелав, чтобы они были здоровыми и сильными, а их родители терпеливыми.

Фанаты похвалили Дмитрия Тарасова за стремление помогать и заботиться о детях. Не обошлось и без упоминания Ольги Бузовой комментаторы заявили, что бывшая жена футболиста на подобные добрые дела совсем не способна.