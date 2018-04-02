Лада Дэнс «засветила» ягодицы в прозрачных брюках

Певица решила впечатлить своей фигурой, для этого она надела пикантные прозрачные брюки и пиджак с разрезом на «пятой точке». Пользователи пришли в восторг и отметили, что формы Лады Дэнс весьма впечатляют.

Лада Дэнс опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в весьма «интересной» позе. Звезда стоит спиной к камере, а наряд открывает «вид» на ягодицы. Брюки, или что-то похожее на комбинезон, сделаны из прозрачной ткани, которая не скрывает форм и внешнего вида фигуры певицы. Как считают пользователи, Лада Дэнс специально «засветила» ягодицы, чтобы показать не только талант, но и сексуальность.

Пользователи уделили внимание еще и пиджаку певицы. Белоснежный пиджак имеет одну деталь, которая делает его необычным – на спине идет разрез, открывающий спину, ноги и другие «интересные» места. В описании Лада Дэнс написала, что «у кого-то полная Жо», а у нее «все хорошо». Пользователи пишут певице лестные комментарии и хвалят ее за позитив и смелость. Некоторые все же отметили, что Лада Дэнс похожа на «бабульку на выданье», но таких комментариев гораздо меньше, чем лестных и приятных для звезды комплиментов.