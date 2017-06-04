Энрике Иглесиас рассказал публике, что является наполовину русским

Известный исполнитель Энрике Иглесиас во время московского концерта рассказал своей публике, к какой национальности он принадлежит.

По словам певца, на четверть он испанец, ещё на четверть американец и на пятьдесят процентов русский. Подобная градация имеет место быть как минимум потому, что его вторая половина, теннисистка Анна Курникова, исконно русского происхождения.

Напомним, супруги находятся в браке уже три года. За это время Анна подарила Энрике двоих детей – мальчика Николаса и девочку Люси.

Ранее сообщалось, что полный тёзка исполнителя, коренной москвич Энрике Иглесиас чуть не сгорел заживо в автомобиле на юге Москвы в ночь на 28 мая. Мужчина смог самостоятельно потушить возгорание и ожидал группу спасателей уже вне транспортного средства.