Лолита получила отказ в деле против Apple, Google и Deezer

Лолита Милявская в марте 2018 года обратилась в Мосгорсуд с иском против нескольких компаний, разместивших её песни без разрешения. Певица поделилась с поклонниками тем, как продвигается это дело.

На платформах компаний Apple, Google и Deezer были размещены три песни Лолиты. Однако сама певица разрешения на это не давала. Поэтому она обратилась в Мосгорсуд с просьбой о защите её авторских прав на композиции. На своей странице в Instagram Милявская рассказала поклонникам о том, как продвинулось судебное дело на данный момент.

Мосгорсуд отказался рассматривать иск певицы, не найдя преступных умыслов в действиях компаний. Песни были размещены на платформах с разрешения российского продюсера Елены Кипер. В суде Лолите показали документы, которые она якобы подписала. Но Лолита убеждает подписчиков, что ничего подобного не делала. Она даже проводила почерковедческую экспертизу, доказавшую её непричастность, но к делу её так и не приобщили. Из-за этого Лолита разместила ксерокопии документов на своей странице, чтобы поклонники наглядно смогли увидеть все различия.



